Рома и Челси договорились о сумме выкупа Лукаку в 2024 году

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что между Челси и Ромой уже достигнута договоренность о выкупе Лукаку.

Летом 2024 года Рому предстоит приобрести бельгийскому форварду за 37 миллионов фунтов стерлингов. В августе 2021 года перешел в английский клуб «Челси» за 97,5 млн. фунтов, что стало рекордным трансфером для лондонского клуба. Лукаку стал самым дорогим футболистом всех времен, совокупное трансферное собрание которого составило 285 млн фунтов, обогнав Неймара. Таким образом, Челси потеряет на трансфере Лукака около 60 миллионов фунтов стерлингов.

В конце декабря 2021 футболист выразил недовольство ситуацией в клубе и подходом к игре главного тренера Томаса Тухеля. Также Лукаку выразил желание вернуться в итальянский «Интер». 29 июня 2022 года "Челси" объявил, что Лукаку вернется в "Интер" на правах сезонной аренды. Стоимость аренды составила 6,9 млн. фунтов, а зарплата футболиста была сокращена.

В августе 2023 года Лукак был отправлен в аренду в «Рому» сроком на один сезон за заявленную сумму 8 млн. фунтов. Также форвард согласился на новый контракт с «Челси», включающий сокращение заработной платы и пункт о трансферной стоимости футболиста в размере 37 млн фунтов.