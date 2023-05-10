Луческу может возглавить турецкий топ-клуб
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Мирчи Луческу/Автор неизвестен
Стамбульский “Фенербахче” проявляет интерес к главному тренеру киевского “Динамо” Мирче Луческу, сообщает Gazetevatan.
По сведениям источника, турецкий клуб хочет пригласить румынского специалиста по окончании этого сезона. На посту наставника стамбульцев он может заменить нынешнего наставника Жорже Жезуша.
Стоит отметить, что 77-летний Луческу ранее работал в Турции с “Галатасараем” и “Бешикташем”, а также национальной сборной.
В нынешнем сезоне “Динамо” под руководством Луческу занимает лишь четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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