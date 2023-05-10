"Барселона" нацелилась на лидера "Вильярреала"

Каталонская "Барселона" рассматривает возможность приобретения защитника "Вильярреала" Пау Торреса, у которого следующим летом заканчивается контракт с "желтой субмариной".

По словам журналистки Элены Кондис, руководители "Барселоны" провели собрание, на котором обсуждали перспективы приобретения испанского центрбека.

"Вильярреал" хочет выручить за своего лидера около 30 миллионов евро. Также есть вариант обмена на полузащитника Нико Гонсалеса или Пабло Торре с доплатой.

Также в услугах Торреса заинтересована "Астон Вилла", которую возглавляет бывший тренер "Вильярреала" Унаи Эмери.