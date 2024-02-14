Ливерпуль сформировал семёрку вероятных преемников Клоппа. Известно, кто фаворит

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп неожиданно заявил об уходе с должности по окончанию сезона и в клубных кабинетах началась работа по поиску преемника немца.

По сообщению 90min.com, «скаузеры» сформировали шорт-лист из семи кандидатов. Главным претендентом на то, чтобы возглавить Ливерпуль, является наставник Байера Хаби Алонсо.

Но, мерсисайдцы рассматривают варианты и из клубов АПЛ тоже. Так, серьезными кандидатами являются главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби и наставник Тоттенхэма Анже Постекоглу, хотя также обсуждалась и персоналия бывшего главного тренера Арсенала, который ныне трудоустроен в Астон Вилле Унаи Эмери.

Известны и зарубежные варианты в лице двух тренеров из чемпионата Португалии: Рубена Аморима из Спортинга и Роджера Шмидта из Бенфики. На карандаше также находится главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Фигурирует и имя легенды Ливерпуля Стивена Джерарда, который ныне трудоустроен в Аль-Эттифаке, но он не является главным претендентом на должность. Тем не менее из уважения к Джерарду ему могут предложить пройти собеседование, если он этого попросит.