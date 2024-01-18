Лион решительно настроен подписать нидерландского нападающего

Французский Лион выражает конкретный интерес к нападающему Вильярреалу Арно Данужме.

Нидерландский форвард нынешний сезон проводит в аренде в английском Эвертоне, и, по сообщению инсайдера Фабрицио Романо, «олимпийцы» давят на «ирисок», чтобы те поспособствовали переходу.

В переезде во Францию заинтересован сам игрок, так как Лион готов обеспечить ему игровое время, чего пока не наблюдается в Эвертоне.

В нынешней кампании АПЛ форвард сыграл 13 матчей, причем только в четырёх из них вышел в стартовом составе. В них он забил лишь один гол.

Контракт Данжумы с Вильярреалом рассчитан до лета 2026 года, аTransfermarktоценивает игрока в 17 миллионов евро.

Напомним, что с Эвертона во второй раз в сезоне могут снять очки или наложить финансовое наказание за нарушения правил финансового фейр-плей.