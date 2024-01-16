Лингард имеет предложение от клуба MLS

Новые агенты Джесси Лингарда начали активный поиск нового клуба своему клиенту и уже есть первые заинтересованные в подписании экс-полузащитника Манчестер Юнайтед.

По сообщению порталаDailyMail, к Лингарду проявляют интерес клубыMLS, среди которых – Портленд Тимберс.

Напомним, что ранее Джесси порвал со своими прошлыми агентами через то, что после отхода из Ноттингем Форреста летом 2023 года его тогдашние представители так и не нашли ему новый клуб.

Осенью Лингардтренировался с саудовским Аль-Иттифаком, но команда Стивена Джеррарда не смогла его подписать из-за лимита на легионеров.

За Ноттингем в кампании АПЛ 2022-2023 годов полузащитник провел 17 матчей, в которых результативными действиями не отметился, но забил два гола и отдал два ассиста в трёх поединках Кубка лиги.

Больше он известен по выступлениях за Манчестер Юнайтед в 2011-2022 годах. За «красных дьяволов» он отыграл 232 матча, в которых забил 35 гола и отдал 21 ассист.