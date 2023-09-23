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Джесси Лингард присоединяется к тренировкам Аль-Эттифака

Новости футбола Сегодня, 03:21
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Джесси Лингард присоединяется к тренировкам Аль-Эттифака Джесси Лингард присоединяется к тренировкам Аль-Эттифака

Аль-Эттифак заявил, что экс-нападающий Менчестер Юнайтед присоединится к тренировкам на один месяц.

По словам Фабрицио Романо, если тренер клуба Стивен Джеррард будет удовлетворен результатами Джесси Лингарда на тренировках, то игроку может быть предложен официальный контракт. Если это произойдет, он станет пятым бывшим игроком английской Премьер-лиги, перешедшим в "Эттифак" после мерсисайдцев Джордана Хендерсона и Джини Вейналдума, экс-вингера Эвертона Демарая Грея и бывшего игрока Фулхэма Муссы Дембеле.

После неудачного тестового периода в Вест Хэме еще неизвестно, сможет ли Лингард убедить Джеррарда взять его в команду, чтобы возродить его тонущую карьеру. Лингард всё еще находится в роли свободного агента, так как в июне этого года у него закончился контракт с Ноттингем Форест, где ранее забил девять голов в 16 матчах, однако предложение о продлении контракта нападающему не поступило.

После семи туров Аль-Эттифак занимает четвертую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги Саудовской Аравии отставая от лидера Аль-Иттихада на два очка.

Ранее мы сообщали, что нападающий извинился за управлением авто в нетрезвом состоянии.

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