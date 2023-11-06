Лига чемпионов Азии. Победа Аль-Хиляля с голом Митровича, 9 мячей от Сепахана
Новости футбола Вчера, 15:57
Лига чемпионов Азии. Победа Аль-Хиляля с голом Митровича, 9 мячей от Сепахана
6 ноября состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов Азии.
Аль-Иттихад в группе С в гостях сенсационно проиграл Аль-Кува Аль-Джавия 0:2. Звездные французы Карим Бензема и Н'Голо Канте отыграли весь поединок.
В еще одном матче этого квартета Сепахан разгромил ОКМК со счетом 9:0.
Аль-Хиляль в групе D на выезде выиграл у Мумбаи Сити 2:0. Голами за лидером отметились Микаэль и Александер Митрович.
Лига чемпионов Азии. 6 ноября
Группа В. 4-й тур
- Насаф - Аль-Шаржа - 1:1
- Аль-Файсалы - Аль-Садд - 2:0
Группа С. 4-й тур
- Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад - 2:0
- Сепахан - ОКМК - 9:0
Группа D. 4-й тур
- Мумбаи Сити - Аль-Хиляль - 0:2
- Нассаджи Мазандеран - Навбахор - 1:3
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