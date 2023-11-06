Лига чемпионов Азии. Победа Аль-Хиляля с голом Митровича, 9 мячей от Сепахана

6 ноября состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов Азии.

Аль-Иттихад в группе С в гостях сенсационно проиграл Аль-Кува Аль-Джавия 0:2. Звездные французы Карим Бензема и Н'Голо Канте отыграли весь поединок.

В еще одном матче этого квартета Сепахан разгромил ОКМК со счетом 9:0.

Аль-Хиляль в групе D на выезде выиграл у Мумбаи Сити 2:0. Голами за лидером отметились Микаэль и Александер Митрович.

Лига чемпионов Азии. 6 ноября

Группа В. 4-й тур

Насаф - Аль-Шаржа - 1:1

Аль-Файсалы - Аль-Садд - 2:0

Группа С. 4-й тур

Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад - 2:0

- Аль-Иттихад - 2:0 Сепахан - ОКМК - 9:0

Группа D. 4-й тур