Аль-Иттихад сенсационно проиграл в Лиге Чемпионов АФК

В четвертом туре Лиги Чемпионов АФК Аль-Иттихад отправился на выездной матч против Аль-Кува Аль-Джавия.

Аль-Иттихад считался фаворитом перед началом матча, однако их соперник оказался более агрессивным. В первом полувремени Аль-Кува Аль-Джавия нанесла семь ударов в сторону ворот и три в створ ворот, один из которых завершился голом. На 44-й минуте Али Ясим открыл счет в матче.

Сразу после перерыва Моханнад Абдулрахим удвоил преимущество своей команды, забив на 52-й минуте. Даже после второго пропущенного гола Аль-Иттихад не смог создать хороший момент для забития гола.

Аль-Кува Аль-Джавия побеждает 2:0 в четвертом туре Лиги Чемпионов АФК и набирает семь очков. Аль-Иттихад все еще находится на первом месте в группе С, имея девять очков.

Лига Чемпионов АФК. Четвертый тур

Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад - 2:0

Голы: 1:0 - 44 Ясим, 2:0 - 52 Абдулрахим