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Лидер Наполи мог оказаться в АПЛ. Известен клуб, который делал ему предложение

Новости футбола Сегодня, 09:13
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Лидер Наполи мог оказаться в АПЛ. Известен клуб, который делал ему предложение Фото: twitter.com/FabrizioRomano / автор неизвестен

Полузащитник Наполи Петр Зелинский близится к переходу в миланский Интер, но в прошлом он мог оказаться в Английской Премьер-лиге.

Как сообщил польский журналист Томаш Влодарчик, ним интересовался Карло Анчелотти в бытность главным тренером Эвертона:

«Много говорилось о Ливерпуле, но с того, что знаю, у Зелинского было очень конкретное предложение с Эвертона, когда его тренировал Анчелотти. Об этом не говорилось, никогда не слышал, чтобы Зелинского связывали с Эвертоном, а недавно расспросил и, как сообщается, именно он предоставил конкретное предложение Зелинскому».

Поляк уже работал под началом Анчелотти – в 2018-2019 годах, когда итальянец возглавлял неаполитанскую команду.

Под руководством Карло Зелинский провел 68 матчей, забил 8 голов и отдал три результативных передачи. Анчелотти работал с Эвертоном в 2019-2021 годах.

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