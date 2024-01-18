Лидер Наполи мог оказаться в АПЛ. Известен клуб, который делал ему предложение

Полузащитник Наполи Петр Зелинский близится к переходу в миланский Интер, но в прошлом он мог оказаться в Английской Премьер-лиге.

Как сообщил польский журналист Томаш Влодарчик, ним интересовался Карло Анчелотти в бытность главным тренером Эвертона:

«Много говорилось о Ливерпуле, но с того, что знаю, у Зелинского было очень конкретное предложение с Эвертона, когда его тренировал Анчелотти. Об этом не говорилось, никогда не слышал, чтобы Зелинского связывали с Эвертоном, а недавно расспросил и, как сообщается, именно он предоставил конкретное предложение Зелинскому».

Поляк уже работал под началом Анчелотти – в 2018-2019 годах, когда итальянец возглавлял неаполитанскую команду.

Под руководством Карло Зелинский провел 68 матчей, забил 8 голов и отдал три результативных передачи. Анчелотти работал с Эвертоном в 2019-2021 годах.