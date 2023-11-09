Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов

Один из лидеров мюнхенской “Баварии” Джамал Мусиала получил травму во время матча с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.

Встреча прошла вчера в Мюнхене и завершилась непростой победой немецкой команды со счетом 2:1.

Полузащитнику «Баварии» понадобилась медицинская помощь в конце первого тайма, а уже за 5 минут до перерыва его заменил ветеран команды Томас Мюллер.

После игры главный тренер «Баварии» Томас Тухель пообщался с журналистами на тему повреждения Мусиалы. По словам немецкого специалиста, молодой игрок получил повреждение задней поверхности бедра.

«В наилучшем случае это растяжение, а в худшем – разрыв мышц», – сказал Тухель.

Судя по словам тренера, на восстановление 20-летнего полузащитника может уйти от 2 до 4 недель. Таким образом, у него еще есть возможность вернуться на поле до конца календарного года.

Отметим, что после победы “Бавария” гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов.