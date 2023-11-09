EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов

Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 01:06
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов

Один из лидеров мюнхенской “Баварии” Джамал Мусиала получил травму во время матча с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.

Встреча прошла вчера в Мюнхене и завершилась непростой победой немецкой команды со счетом 2:1.

Полузащитнику «Баварии» понадобилась медицинская помощь в конце первого тайма, а уже за 5 минут до перерыва его заменил ветеран команды Томас Мюллер.

После игры главный тренер «Баварии» Томас Тухель пообщался с журналистами на тему повреждения Мусиалы. По словам немецкого специалиста, молодой игрок получил повреждение задней поверхности бедра.

«В наилучшем случае это растяжение, а в худшем – разрыв мышц», – сказал Тухель.

Судя по словам тренера, на восстановление 20-летнего полузащитника может уйти от 2 до 4 недель. Таким образом, у него еще есть возможность вернуться на поле до конца календарного года.

Отметим, что после победы “Бавария” гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Связанные команды и лиги
Бавария Лига Чемпионов
Популярные новости
Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:30 Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов
Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:21 Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов
"Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ Новости футбола Сегодня, 00:03 "Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ
Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса Новости футбола Вчера, 23:49 Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса
Реал Мадрид, Бавария, Интер и Реал Сосьедад вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 Новости футбола Вчера, 17:55 Реал Мадрид, Бавария, Интер и Реал Сосьедад вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24
Феерическая победа Копенгагена и выход Баварии в плей-оф. Результаты группы A Новости футбола Вчера, 17:08 Феерическая победа Копенгагена и выход Баварии в плей-оф. Результаты группы A
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 01:06 Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:01 Хейлунд стал лучшим бомбардиром МЮ в этом сезоне, но есть один нюанс Новости футбола Сегодня, 00:30 Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:22 Анчелотти рассказал о срочной замене вратаря Реала перед матчем Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:21 Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:17 Кто получил 9.1? Названы оценки игроков за матч Лиги Чемпионов Реал – Брага Новости футбола Сегодня, 00:14 Эрик тен Хаг недоволен удалением Рашфорда в матче с Копенгагеном Новости футбола Сегодня, 00:03 "Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ Новости футбола Вчера, 23:49 Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса Новости футбола Вчера, 18:13 Матч-триллер в Дании на 7 голов. Оценки игроков за поединок ЛЧ Копенгаген – Манчестер Юнайтед
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Макартур — Пномпень Краун 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Славия — Рома 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аякс — Брайтон 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль 9 ноября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид — Виртус Болонья 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рейнджерс — Спарта Прага 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аталанта — Штурм 9 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Бостон - Нью-Йорк Айлендерс 10 ноября 2023 года