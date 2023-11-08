Реал Мадрид, Бавария, Интер и Реал Сосьедад вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24

8 ноября состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мадридский Реал обеспечил себе минимум 2-е место в группе С. У команды 12 очков из 12 возможных. В 4-м туре сливочные выиграли у Браги 3:0.

Выход в 1/8 финала гарантировали также и Реал Сосьедад с Интером. Испанская и итальянская команда делят первое и второе места в группе D c 10 очками.

Из квартета А в 1/8 финала Лиги чемпионов 100% сыграет Бавария. У мюнхенского клуба 12 пунктов из 12 после 4 туров. Баварцы обыграли Галатасарай 2:1.