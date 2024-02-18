Лидер Баварии остался в запасе на матч с Бохумом из-за проблем с коленом

Вингер Баварии Лерой Сане остался в запасе на матч 22-го тура Бундеслиги с Бохумом.

По информации немецких СМИ, форвард испытывает определенные болевые ощущения в области колена. Из-за этого Томас Тухель решил не рисковать его здоровьем и оставил игрока в запасе.

В нынешнем сезоне 28-летний Сане сыграл 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет девять голов и двенадцать результативных передач.

Напомним, Лерой перешел в Баварию летом 2020 года из Манчестер Сити за 49 миллионов евро. Нынешнее соглашение игрока с мюнхенским клубом истекает через полтора года. Ранее сообщалось, почему клуб и игрок не спешат продлевать сотрудничество.

Матч Бохум - Бавария стартует в 17:30 по центральноевропейскому времени. Команда Томаса Тухеля отстает от Байера на восемь очков.