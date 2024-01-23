Бавария не спешит продлевать контракт со своим лидером

До истечения контракта Лероя Сане с мюнхенской Баварией осталось полтора года и пока что обе стороны не спешат с его продлением.

По сообщению Флориана Плеттенберга, клуб пока не сделал игроку предложение о новом трудовом соглашении, но все переговоры по нему ещё предстоит провести.

Так же с решением о продлении контракта не торопит сам игрок, хоть его отношения с клубом и главным тренером Томасам Тухелем незыблемые.

В нынешнем сезоне Сане совершил 20 голевых действий в 26 матчах Баварии: 9 голов и 11 ассистов. Справедливости ради, в Лиге чемпионов 28-летний вингер только однажды забил и однажды отметился результативным действием.

Сане присоединился к Баварии летом 2020 года из Манчестер Сити за 49 миллионов евро. За неполных четыре года в Мюнхене он сыграл 159 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 48 ассистов.

Ранее сообщалось, что экс-вингер Баварии Дуглас Коста намерен подписать контракт с Флуминенсе.