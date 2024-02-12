EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Лидер Байера может перебраться в клуб АПЛ

Лидер Байера может перебраться в клуб АПЛ

Новости футбола Сегодня, 07:37
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Лидер Байера может перебраться в клуб АПЛ Лидер Байера может перебраться в клуб АПЛ

На фоне выдающиеся выступлении в нынешнем сезоне у Байера могут возникнуть серьёзные проблемы с сохранением состава, и речь не только о его архитекторе Хаби Алонсо.

По сообщению CaughtOffside, защитник «фармацевтов» Жереми Фримпонг, который отметился голом в ворота Баварии в последнем матче Бундеслиги, привлёк к себе внимание лондонского Арсенала.

Сообщается, что не только Фримпонг попал на радары топовых клубов. Такие исполнители, как Флориан Виртц, Джонатан Та, Алехандро Гримальдо, Виктор Бонифейс и другие, скорее всего, станут желанными игроками этим летом.

Фримпонг, безусловно, кажется одним из самых заметных игроков, и легко представить, что он мог бы многое добавить Арсеналу благодаря атакующей угрозе, которую он представляет собой в роли правого винг-бэка.

Популярные новости
Смотри полное ВИДЕО. Usher’s Apple Music Super Bowl Halftime Show Новости НФЛ Сегодня, 03:35 Смотри полное ВИДЕО. Usher’s Apple Music Super Bowl Halftime Show
Победил рак и стал героем КАН. Алле проделал невероятный путь Новости футбола Сегодня, 02:32 Победил рак и стал героем КАН. Алле проделал невероятный путь
Мойес аут. Реакция фанатов Вест Хэма на унижение в матче против Арсенала Новости футбола Вчера, 12:05 Мойес аут. Реакция фанатов Вест Хэма на унижение в матче против Арсенала
Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фаны высмеяли форварда Баварии после матча с Байером Новости футбола Вчера, 06:47 Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фанаты высмеяли форварда Баварии после матча с Байером
«Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги Новости футбола Вчера, 05:08 «Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги
«Это было чертовски круто». Форвард Катара показал фокус с картой во время празднования гола. ВИДЕО Новости футбола Вчера, 04:37 «Это было чертовски круто». Форвард Катара показал фокус с картой во время празднования гола. ВИДЕО
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:09 ПСЖ делает полузащитника клуба АПЛ главной трансферной целью на лето Новости футбола Сегодня, 09:04 Копенгаген – Манчестер Сити. Ориентировочные составы и последние новости Новости футбола Сегодня, 08:33 Моуриньо может возглавить европейский гранд. Ранее он «флиртовал» с ним Новости футбола Сегодня, 08:15 Звезда Манчестер Юнайтед может вернуться на Родину Новости футбола Сегодня, 08:15 РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Ориентировочные составы и последние новости Новости футбола Сегодня, 08:05 Хау может пригласить в Ньюкасл своего бывшего подопечного Новости футбола Сегодня, 07:37 Лидер Байера может перебраться в клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 07:32 Вундеркинду Барселоны покорились два очередных рекорда Новости футбола Сегодня, 07:06 Не АПЛ. Известен топ-клуб, который интересуется Осимхеном Новости футбола Сегодня, 06:55 Daily Weekend. Определились чемпионы Азии и Африки, неожиданные результаты в матчах топ-лиг
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Кайсериспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Вальядолид – Альбасете прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Сент-Этьен – Труа прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Ювентус – Удинезе прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Альмерия – Атлетик прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Кристал Пэлас — Челси прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Влада Ковальчука Футбол Сегодня Арока – Порту прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Милуоки Бакс – Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года