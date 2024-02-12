Лидер Байера может перебраться в клуб АПЛ

На фоне выдающиеся выступлении в нынешнем сезоне у Байера могут возникнуть серьёзные проблемы с сохранением состава, и речь не только о его архитекторе Хаби Алонсо.

По сообщению CaughtOffside, защитник «фармацевтов» Жереми Фримпонг, который отметился голом в ворота Баварии в последнем матче Бундеслиги, привлёк к себе внимание лондонского Арсенала.

Сообщается, что не только Фримпонг попал на радары топовых клубов. Такие исполнители, как Флориан Виртц, Джонатан Та, Алехандро Гримальдо, Виктор Бонифейс и другие, скорее всего, станут желанными игроками этим летом.

Фримпонг, безусловно, кажется одним из самых заметных игроков, и легко представить, что он мог бы многое добавить Арсеналу благодаря атакующей угрозе, которую он представляет собой в роли правого винг-бэка.