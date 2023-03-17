Левандовски признался, почему выбрал "Барселону"

Нападающий “Барселоны” Роберт Левандовски рассказал, что перешел в каталонский клуб из-за желания играть в Ла Лиге.

Он отметил, что знает о проблемах своего нового клуба, но видит путь, по которому “Барса” хочет двигаться, и готов принять новый вызов.

Напомним, что за поляка каталонцы заплатили €45 млн.

В текущем сезоне он сыграл за “Барсу” 32 матча, забил 25 голов и отдал 6 результативных передач.