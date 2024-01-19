Лестер договорился о переходе полузащитника Интера, но совершению трансфера мешает один нюанс

Полузащитник Интера Стефано Сенси, который, как сообщалось ранее, близок к переходу к Лестеру, пока что не может перейти в клуб из Чемпионшипа.

Детали расскрыл Николо Скира. Сообщается, чтобы оформить данный переход, «лисам» нужно попрощаться с защитником Гарри Суттаром и полузащитником Деннисом Пратом, чтобы выполнить требования финансового фейр-плей УЕФА.

За сам переход Лестер заплатит от одного до двух миллионов при оценкеTransfermarktв 4 миллиона евро. Но, нужно учитывать, что контракт Сенси с Интером истекает летом 2024 года.

Уже почти два года 28-летний полузащитник не получает достаточно игрового времени в Интере. Концовку сезона 2021/2022 он провел в Сампдории, а весь прошлый сезон отыграл в Монце.

В нынешней кампании Сенси остался в составе Интера, но получил лишь 28 минут игрового времени в трёх матчах Серии А.