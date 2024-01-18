Полузащитник Интера переедет в клуб Чемпионшипа

Полузащитник Интера Стефано Сенси пал в немилость к наставнику «нерадзурри» Симоне Индзаги, потому в черно-синей части Милана приняли решение попрощаться с игроком.

По сообщениюSkySports, принципиальной договоренности по поводу трансфера 28-летнего итальянца достиг Лестер, который ныне является лидером английского Чемпионшипа.

Но, как добавляет источник, для оформления перехода «лисам» нужно кого-то продать, чтобы освободить место в составе.

Именно Сенси хотел подписать наставник Лестера Енцо Мареска.

Уже почти два года 28-летний полузащитник не получает достаточно игрового времени в Интере. Концовку сезона 2021/2022 он провел в Сампдории, а весь прошлый сезон отыграл в Монце.

В нынешней кампании Сенси остался в составе Интера, но получил лишь 28 минут игрового времени в трёх матчах Серии А.

Ранее мы сообщали, что «нерадзурри» близки к подписанию полузащитника Наполи Петра Зелинского.