EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Лерой Сане - лучший футболист из топ-5 лиг по ключевому показателю

Лерой Сане - лучший футболист из топ-5 лиг по ключевому показателю

Новости футбола Сегодня, 10:56
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Лерой Сане - лучший футболист из топ-5 лиг по ключевому показателю Лерой Сане - лучший футболист из топ-5 лиг по ключевому показателю

Вингер Баварии Лерой Сане является лучшим футболистом из топ-5 европейских лиг по важному показателю.

Согласно статистическому порталу WhoScоred, средняя оценка футболиста за игру составляет 8,17 баллов. На данный момент это самый высокий рейтинг среди всех футболистов, выступающих в ведущих чемпионатах.

В нынешнем сезоне немецкий вингер забил 9 голов и отдал 11 ассистов в 26 матчах в составе мюнхенцев во всех турнирах.

Сане присоединился к Баварии летом 2020 года из Манчестер Сити за 49 миллионов евро. За это время он сыграл 159 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 48 ассистов.

Контракт Сане с Баварией истекает в июне 2025 года. Ранее мы сообщали, что мюнхенский клуб не спешит подписывать новое соглашение со своим лидером.

Команда Томаса Тухеля занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от Байера на семь очков при одной игре в запасе. 24 января мюнхенская команды сыграет против Униона Берлин.

Связанные команды и лиги
Бавария Бундеслига Германия
Популярные новости
Зиннер победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open-2024 Новости тенниса Сегодня, 09:58 Зиннер победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open-2024
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 09:42 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:20 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Египет играет вничью, но выходит в плей-офф. Результаты группы B на КАН Новости футбола Вчера, 17:04 Египет играет вничью, но выходит в плей-офф. Результаты группы B на КАН
Ла Лига. Атлетико минимально одолел Гранаду на выезде Новости футбола Вчера, 16:55 Ла Лига. Атлетико минимально одолел Гранаду на выезде
Брайтон и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего в 21 туре АПЛ Новости футбола Вчера, 16:39 Брайтон и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего в 21 туре АПЛ
Больше новостей
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 10:17 "Я страдал, он будто душил меня". Джокович прокомментировал матч на Australian Open Новости тенниса Сегодня, 09:58 Зиннер победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open-2024 Новости футбола Сегодня, 09:50 Вест Хэм согласовал аренду полузащитника Манчестер Сити Новости хоккея Сегодня, 09:42 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Сегодня, 09:39 Вингер Наполи продолжит контракт с клубом на фоне интереса с Саудовской Аравии Новости бокса Сегодня, 09:32 ВИДЕО. Опубликован эпический промо-ролик к бою Теофимо Лопеса и Джемейна Ортиса Новости футбола Сегодня, 09:07 Тоттенхэм нашел замену Кейну в Нидерландах. Он разрывает Эредивизи, забивая больше гола за игру Новости футбола Сегодня, 09:01 Клубы АПЛ нацелены на подписание ганского форварда Новости футбола Сегодня, 08:58 Сборная Сирии практически гарантировала себе выход в плей-офф Кубка Азии Новости футбола Сегодня, 08:34 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Гвинея – Сенегал прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол Сегодня Гамбия – Камерун прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол Сегодня Брага – Спортинг прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол Сегодня Мавритания – Алжир прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол Сегодня Ангола – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол Сегодня Челси – Мидлсбро. Прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол Сегодня Сельта Виго – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Баскетбол Сегодня Индиана Пэйсерс — Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Хоккей Сегодня Детройт Ред Уингз — Даллас Старс прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Теннис Сегодня Линда Носкова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года