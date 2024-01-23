Лерой Сане - лучший футболист из топ-5 лиг по ключевому показателю

Вингер Баварии Лерой Сане является лучшим футболистом из топ-5 европейских лиг по важному показателю.

Согласно статистическому порталу WhoScоred, средняя оценка футболиста за игру составляет 8,17 баллов. На данный момент это самый высокий рейтинг среди всех футболистов, выступающих в ведущих чемпионатах.

🔥 Leroy Sane is the highest rated player (8.17) in Europe's top five leagues this season pic.twitter.com/kHRUzAsgG3 — WhoScored.com (@WhoScored) January 23, 2024

В нынешнем сезоне немецкий вингер забил 9 голов и отдал 11 ассистов в 26 матчах в составе мюнхенцев во всех турнирах.

Сане присоединился к Баварии летом 2020 года из Манчестер Сити за 49 миллионов евро. За это время он сыграл 159 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 48 ассистов.

Контракт Сане с Баварией истекает в июне 2025 года. Ранее мы сообщали, что мюнхенский клуб не спешит подписывать новое соглашение со своим лидером.

Команда Томаса Тухеля занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от Байера на семь очков при одной игре в запасе. 24 января мюнхенская команды сыграет против Униона Берлин.