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Легенды Манчестер Юнайтед обвинили итальянские клубы в употреблении допинга

Новости футбола Вчера, 15:34
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Легенды Манчестер Юнайтед обвинили итальянские клубы в употреблении допинга Легенды Манчестер Юнайтед обвинили итальянские клубы в употреблении допинга

Бывшие игроки Манчестер Юнайтед Гарри Невилл и Рой Кин заявили, что, по их мнению, некоторые итальянские команды «не были чистыми» в 2000-х годах и употребляли допинг. Легенды Юнайтед рассказали об этом, выступая в подкасте Stick To Football.

Во время выступления футболистов за Юнайтед, манкунианцы встречались в еврокубках с Интером, Миланом, Ювентусом, Фиорентиной, Ромой и Лацио.

«Я думаю, что было несколько команд, против которых мы играли, и они не были чистыми. Я вышел на поле против итальянской команды и подумал: “Это неправильно”. Мне жаль. Я знаю, что еще много парней в середине 2000-х думали точно так же", - вспоминает Невилл.

Когда мы играли с некоторыми командами, то после матча были совершенно вымотанными. Я запомнил это. Я смотрел на игроков итальянских команд, против которых играл, и они выглядели так, будто даже не выходили на поле. Почему мы не можем об этом поговорить? Мы не называем имен или клубов», - дополнил бывшего партнера Кин.

В начале нулевых итальянский футбол неоднократно сталкивался с обвинениями в использовании допинга. В частности, в 2004 году врач "Ювентуса" был признан виновным в раздаче препаратов для повышения продуктивности после судебного разбирательства, изучавшего его медицинскую практику с 1994 по 1998 год, и был приговорен к условному тюремному заключению.

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