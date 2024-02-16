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Легендарный гольфист Тайгер Вудс снялся с The Genesis Invitational по ходу турнира

Новости гольфа Сегодня, 16:48
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Легендарный гольфист Тайгер Вудс снялся с The Genesis Invitational по ходу турнира Фото: https://twitter.com/PGATOUR

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс не смог продолжить турнир.

Спортсмен принимал участие на The Genesis Invitational, однако он не сможет завершить его. Вудс начал второй раунд, который проходит в пятницу, 16 февраля, но по ходу дня снялся с турнира. Произошло это после первого удара на седьмой лунке, после этого он покинул полу. На данный момент еще неизвестно достоверно, что стало причиной такого решения.

Напомним, что The Genesis Invitational стал первым стартом Вудса в PGA TOUR в 2024 году. Вудс вернулся в профессиональный гольф в декабре 2023 года и выступил на Hero World Challenge. Тайгер пропустил большую часть прошлого года, восстанавливаясь после операции на правом голеностопе.

Накануне турнира Hero World Challenge Вудс заявил, что будет участвовать в турнирах каждый месяц. После турнира он также подтвердил свои намерения, поэтому The Genesis Invitational будет его первым турниром в феврале и в 2024 году.

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