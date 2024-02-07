Один из лучших гольфистов в истории примет участие в турнире, который пройдет на следующей неделе

На следующей неделе, с 12 по 18 февраля, состоится турнир The Genesis Invitational и на нем примет участие Тайгер Вудс, сообщает PGA.

Один из лучших гольфистов в мире подтвердил свое участие в предстоящем турнире, который состоится на следующей неделе. The Genesis Invitational станет первым стартом Вудса в PGA TOUR в 2024 году. Вудс вернулся в профессиональный гольф в декабре 2023 года и выступил на Hero World Challenge. Тайгер пропустил большую часть прошлого года, восстанавливаясь после операции на правом голеностопе.

Накануне турнира Hero World Challenge Вудс заявил, что будет участвовать в турнирах каждый месяц. После турнира он также подтвердил свои намерения, поэтому The Genesis Invitational будет его первым турниром в феврале и в 2024 году.

"Я смогу ходить и играть. Мы упорно работали и смогли восстановиться. Мы тренировались каждый день, и это здорово. Было приятно избавиться от ржавчины и некоторых сомнений, которые я имел, потому что, откровенно говоря, я уже давно не попадал ударов, которые бы засчитывались", - сказал Тайгер Вудс после турнира.

82-кратный победитель PGA TOUR за предыдущие три сезона сыграл лишь семь официальных турниров TOUR. Если он будет придерживаться своего графика, Вудс может достичь семи событий в 2024 году. Все будет зависеть от того, насколько сильно его тело готово к новому сезону.

Тайгер Вудс - американский игрок в гольф, одна из самых выдающихся спортивных личностей конца XX - начала XXI века. В 2008 году Тайгер Вудс был самым оплачиваемым спортсменом мира, заработав за год примерно 110 млн долларов США в виде призовых денег и доходов от рекламы.