Легенда мирового футбола заявил, что Интер Майами – его последний клуб

Легендарный уругвайский нападающий Луис Суарес заявил, что Интер Майами будет последним клубом в его карьере. Однако он еще не объявил, до какого года планирует выступать в МЛС.

“Интер Майами станет последним клубом в моей карьере. Я не могу быть более откровенным. Моя семья уже знает о моем решении. Я еще не знаю даты, но это последний шаг в моей карьере игрока. Я должен думать о том, как устроить свою жизнь после этого”, – цитирует Суареса ESPN.

Суарес перешел в Интер Майами этой зимой из Гремио на правах свободного агента. Ранее 37-летний форвард выступал за Барселону, Ливерпуль, Атлетико, Аякс, Гронинген и родной Насьональ.

Контракт Суареса с Интер Майами рассчитан на 1 год с опцией продления на еще один год.

22 февраля Суарес может дебютировать за клуб, который принадлежит Дэвиду Бекхэму, в матче 1-го тура регулярного сезона МЛС против Реал Солт-Лейк.