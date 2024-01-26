Легенда Манчестер Юнайтед опасается сложностей с трансферами звёзд в его экс-команду

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Энди Коул опасается того, что «красным дьяволам» будет сложно привлекать звёздных игроков из-за упадка команды.

Как сказал легенда МЮ в разговоре с Betfred, всё будет зависеть от финального места команды Эрика тен Хага в турнирной таблице АПЛ:

«Будет очень интересно посмотреть, что они планируют делать летом и как они думают приглашать игроков на «Олд Траффорд». Много чего зависит от того, где Манчестер Юнайтед закончит сезон и будут ли они в еврокубках или нет. Если не будет еврокубков и они будут пытаться пригласить игроков, чем они их будут завлекать? Возможностью выиграть Кубок Англии или Кубок лиги? Победой в АПЛ? Никто не знает, будет ли МЮ играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне или через сезон».

Коул так же пожаловался на то, что звёздных игроков могут переманить конкуренты неподалёку:

«Как много игроков смогут отказать Манчестер Сити или Ливерпулю, чтобы перейти в Манчестер Юнайтед? Лето обещает быть интересным».

В нынешней кампании Лиги чемпионов «красные дьяволы» не смогли выйти из группы, заняв четвёртое место в квартете с Баварией, Копенгагеном и Галатасараем.

Ранее из-за возможного нарушения правил финансового фейр-плей Манчестер Юнайтед отказался от подписания Карима Бензема.