EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Легенда Манчестер Юнайтед опасается сложностей с трансферами звёзд в его экс-команду

Легенда Манчестер Юнайтед опасается сложностей с трансферами звёзд в его экс-команду

Новости футбола Сегодня, 09:06
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Легенда Манчестер Юнайтед опасается сложностей с трансферами звёзд в его экс-команду Легенда Манчестер Юнайтед опасается сложностей с трансферами звёзд в его экс-команду

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Энди Коул опасается того, что «красным дьяволам» будет сложно привлекать звёздных игроков из-за упадка команды.

Как сказал легенда МЮ в разговоре с Betfred, всё будет зависеть от финального места команды Эрика тен Хага в турнирной таблице АПЛ:

«Будет очень интересно посмотреть, что они планируют делать летом и как они думают приглашать игроков на «Олд Траффорд». Много чего зависит от того, где Манчестер Юнайтед закончит сезон и будут ли они в еврокубках или нет.

Если не будет еврокубков и они будут пытаться пригласить игроков, чем они их будут завлекать? Возможностью выиграть Кубок Англии или Кубок лиги? Победой в АПЛ? Никто не знает, будет ли МЮ играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне или через сезон».

Коул так же пожаловался на то, что звёздных игроков могут переманить конкуренты неподалёку:

«Как много игроков смогут отказать Манчестер Сити или Ливерпулю, чтобы перейти в Манчестер Юнайтед? Лето обещает быть интересным».

В нынешней кампании Лиги чемпионов «красные дьяволы» не смогли выйти из группы, заняв четвёртое место в квартете с Баварией, Копенгагеном и Галатасараем.

Ранее из-за возможного нарушения правил финансового фейр-плей Манчестер Юнайтед отказался от подписания Карима Бензема.

Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед
Популярные новости
Медведев совершил невероятный камбэк и вышел в финал Australian Open Новости тенниса Сегодня, 08:34 Медведев совершил невероятный камбэк и вышел в финал Australian Open
Сенсация дня. В следующем сезоне у Ливерпуля будет новый тренер Новости футбола Сегодня, 05:59 Сенсация дня. В следующем сезоне у Ливерпуля будет новый тренер
Конец гегемонии. Джокович вылетел с Australian Open Новости тенниса Сегодня, 02:25 Конец гегемонии. Джокович вылетел с Australian Open
Этот день в истории. 100 лет назад состоялась первая Зимняя Олимпиада Новости Олимпийский игр Вчера, 15:45 Этот день в истории. 100 лет назад состоялась первая Зимняя Олимпиада
Бывший президент IBU получил пожизненную дисквалификацию и штраф. Его заподозрили во взяточничестве Новости биатлона Вчера, 14:00 Бывший президент IBU получил пожизненную дисквалификацию и штраф. Его заподозрили во взяточничестве
Сын легенды итальянского футбола подписал контракт с клубом Ла Лиги Новости футбола Вчера, 13:11 Сын легенды итальянского футбола подписал контракт с клубом Ла Лиги
Больше новостей
Последние новости
Новости баскетбола Сегодня, 10:18 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости футбола Сегодня, 10:11 Зидан отвергнул работу с африканской сборной. Известна желаемая должность экс-тренера Реала Новости футбола Сегодня, 09:47 Клуб АПЛ обратил внимание на игрока молодёжной сборной Польши Новости хоккея Сегодня, 09:36 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Сегодня, 09:08 Хаби Алонсо ответил, может ли он возглавить Ливерпуль Новости футбола Сегодня, 09:06 Легенда Манчестер Юнайтед опасается сложностей с трансферами звёзд в его экс-команду Новости футбола Сегодня, 08:43 Клуб Серии А сохраняет интерес к лидеру Шахтёра Новости тенниса Сегодня, 08:34 Медведев совершил невероятный камбэк и вышел в финал Australian Open Новости футбола Сегодня, 08:00 Не только Клопп. Спортивный директор Ливерпуля покидает клуб Новости футбола Сегодня, 07:34 Полузащитник сборной Египта получил сложную травму на тренировке
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Анадолу – Монако прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Баскетбол Сегодня Олимпия Милано – Барселона прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Айнтрахт Франкфурт – Майнц прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Бристоль Сити – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Челси – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Шеффилд Уэнсдей – Ковентри Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Кальяри – Торино прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Лион – Ренн прогноз и ставки на матч 26 января 2023 года Футбол Сегодня Альмерия – Алавес прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года