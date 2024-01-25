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Известно, почему Манчестер Юнайтед отказался от подписания Бензема

Новости футбола Сегодня, 05:21
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Известно, почему Манчестер Юнайтед отказался от подписания Бензема Фото: twitter.com/Jaylenmabonga / автор неизвестен

Одной из кандидатур на усиление линии атаки Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно был нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема, но «красные дьяволы» от его подписания отказались. И вот почему.

Как сообщает Daily Mail, зарплата обладателя Золотого мяча 2022 года составляет 86 миллионов фунтов стерлингов в год и в клубе опасаются нарушить правила финансового фэйр-плей.

Напомним, что ныне Манчестер Юнайтед скосила эпидемия травм нападающих. Единственным форвардом остался Расмус Хойлунд после того, как Антони Марсиаль угодил в лазарет на 10 недель.

Бензема ж ныне переживает не лучшие времена в Саудовской Аравии. Француз опоздал на тренировочный сбор команды на 17 дней, десять из которых с ним не смогли связаться, после чего его отстранили от командных занятий.

Позже сообщалось, что Карим изъявил желание покинуть Аль-Иттихад, но вскоре сам француз эти заявления отверг.

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