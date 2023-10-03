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ЛЧ 2023/24. Сын легенды принес победу Интеру, Бавария вырвала 3 очка у Копенгагена, шоу в Эйндховене

Новости футбола Сегодня, 16:57
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
ЛЧ 2023/24. Сын легенды принес победу Интеру, Бавария вырвала 3 очка у Копенгагена, шоу в Эйндховене ФОТО: Emilio Andreoli

3 октября состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бавария вырвала победу у Копенгагена со счетом 2:1. Мюнхенцы пропустили первыми на 55-й минуте, но затем счет сравнял Мусиала (1-й гол за Баварию в сезоне 2023/24), а на 83-й точку в игре поставил Матис Тель.

Невероятное завершения поединка в Эйндховене выдали ПСВ и Севилья. Гости минимально побеждали 1:0 до 86-й. Тогда счет сравнял Люк де Йонг, но уже через минуту Севилья забила 2-й мяч. Но и на этом команды не остановились. На 90+6-й Йордан Тезе вырвал ничью для хозяев.

Интер на своем поле минимально выиграл у Бенфики 1:0. Единственный гол на 62-й минуте забил Маркус Тюрам - сын легендарного француза Лилиана Тюрама.

Лига чемпионов. 2-й тур. 3 октября

Группа А

Копенгаген - Бавария - 1:2
Голы: Лерагер, 55 - Мусиала, 67, Тель, 83

Группа В

ПСВ - Севилья - 2:2
Голы: де Йонг, 86, Тезеб 90+6 - Гудель, 68, Эн-Несери, 87

Группа D

Интер - Бенфика - 1:0
Гол: Тюрам, 62

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