ЛЧ 2023/24. Сын легенды принес победу Интеру, Бавария вырвала 3 очка у Копенгагена, шоу в Эйндховене
3 октября состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Бавария вырвала победу у Копенгагена со счетом 2:1. Мюнхенцы пропустили первыми на 55-й минуте, но затем счет сравнял Мусиала (1-й гол за Баварию в сезоне 2023/24), а на 83-й точку в игре поставил Матис Тель.
Невероятное завершения поединка в Эйндховене выдали ПСВ и Севилья. Гости минимально побеждали 1:0 до 86-й. Тогда счет сравнял Люк де Йонг, но уже через минуту Севилья забила 2-й мяч. Но и на этом команды не остановились. На 90+6-й Йордан Тезе вырвал ничью для хозяев.
Интер на своем поле минимально выиграл у Бенфики 1:0. Единственный гол на 62-й минуте забил Маркус Тюрам - сын легендарного француза Лилиана Тюрама.
Лига чемпионов. 2-й тур. 3 октября
Группа А
Копенгаген - Бавария - 1:2
Голы: Лерагер, 55 - Мусиала, 67, Тель, 83
Группа В
ПСВ - Севилья - 2:2
Голы: де Йонг, 86, Тезеб 90+6 - Гудель, 68, Эн-Несери, 87
Группа D
Интер - Бенфика - 1:0
Гол: Тюрам, 62