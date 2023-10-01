Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Салернитаной

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес, который вчера принес победу своей команде над Салернитаной, дал комментарий после матча. Игрок отметил, что команда вышла на второй тайм с правильным настроем.

«Для нас этот матч был ключевым. Мы проиграл в предыдущем туре на Сан Сиро, думаю, что незаслуженно, пропустив дважды из-за наших ошибок. Поэтому сегодня нам нужно было реабилитироваться.

Мы создавали моменты в первом тайме, но не смогли их реализовать. После перерыва мы вышли на поле с правильным настроем, который всегда должен быть у Интера. Я забил четыре мяча, но главное, что команда победила.

Я стараюсь совершенствоваться как на поле, так и вне его. Сейчас у меня есть семья, двое детей, и это помогает мне оставаться сосредоточенным», - сказал аргентинец в интревью Sky Sport Italia.