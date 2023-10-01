EN EN NG NG
Главная Новости Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Салернитаной

Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Салернитаной

Новости футбола Сегодня, 13:07
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Салернитаной Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Салернитаной

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес, который вчера принес победу своей команде над Салернитаной, дал комментарий после матча. Игрок отметил, что команда вышла на второй тайм с правильным настроем.

«Для нас этот матч был ключевым. Мы проиграл в предыдущем туре на Сан Сиро, думаю, что незаслуженно, пропустив дважды из-за наших ошибок. Поэтому сегодня нам нужно было реабилитироваться.

Мы создавали моменты в первом тайме, но не смогли их реализовать. После перерыва мы вышли на поле с правильным настроем, который всегда должен быть у Интера. Я забил четыре мяча, но главное, что команда победила.

Я стараюсь совершенствоваться как на поле, так и вне его. Сейчас у меня есть семья, двое детей, и это помогает мне оставаться сосредоточенным», - сказал аргентинец в интревью Sky Sport Italia.

Напомним, что Лаутаро стал первым футболистом в истории Серии А, который забил четыре гола после выхода на замену.

Ранее мы сообщали, что игрок счастлив играть за Интер.

Связанные команды и лиги
Интер М Серия А Италия
Популярные новости
С Холандом, Сака и даже голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре Новости футбола Сегодня, 11:40 С Холандом, Сака и голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре
Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии Новости футбола Сегодня, 09:49 Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии
Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити Новости футбола Сегодня, 09:02 Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити
Виновные наказаны. Судьи VAR исключены из Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 08:13 Скандал в АПЛ. Судьи, которые не засчитали гол Диаса из-за офсайда, отстранены от работы
Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря Новости футбола Сегодня, 00:49 Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря
Интер Майами без Месси снова не смог победить Новости футбола Вчера, 23:40 ВИДЕО. Интер Майами без Месси снова не смог победить
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:07 Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Салернитаной Новости футбола Сегодня, 12:20 Тер Штеген : Мы должны наладить игру в защите Новости футбола Сегодня, 11:40 С Холандом, Сака и голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре Новости футбола Сегодня, 11:40 Милан хочет подписать Джонатана Дэвида Новости футбола Сегодня, 11:37 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты седьмого тура Новости футбола Сегодня, 11:30 Ноттингем Форест вдесятером не проиграл Брентфорду Новости футбола Сегодня, 11:00 Манчестер Юнайтед определился с заменой Санчо Новости футбола Сегодня, 10:20 Европейские гранды в погоне за Вермереном Новости футбола Сегодня, 10:10 Колумбиец Луис Суарес оформил хет-трик за 5 минут в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 09:49 Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома - Фрозиноне 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико - Кадис 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бетис - Валенсия 1 октября 2023 года Футбол 02 окт 2023 Прогноз на матч Торино - Верона 2 октября 2023 года Футбол 02 окт 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Монца 2 октября 2023 года Футбол 02 окт 2023 Прогноз на матч Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 2 октября 2023 года Футбол 02 окт 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Кальяри 2 октября 2023 года Футбол 02 окт 2023 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Сельта 2 октября 2023 года Футбол 02 окт 2023 Прогноз на матч Фулхэм - Челси 2 октября 2023 года