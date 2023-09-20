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Лаутаро Мартинес ответил на слухи о своем уходе

Новости футбола Сегодня, 07:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Лаутаро Мартинес ответил на слухи о своем уходе Лаутаро Мартинес ответил на слухи о своем уходе

Нападающий "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес не стал скрывать, что у него было немало предложений от других клубов после чемпионата мира в Катаре.

По словам футболиста, у него есть желание продолжить карьеру именно в миланском клубе.

"В прошлом летом несколько клубов проявляли интерес к моей персоне, но я действительно счастлив играть за "Интер". Я являюсь капитаном, чувствую себя счастливым и уверен, что клуб намерен провести переговоры с моим агентом, чтобы достичь соглашения о новом контракте и продолжить наш путь вместе", - сказал Мартинес, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, что аргентинский форвард выступает за команду из Милана с сезона 2018/2019.

В общей сложности он сыграл в 177 матчах Серии А, в которых забил 84 гола и сделал 25 результативных передач. В прошлом сезоне он дошел с “Интером” до финала Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt пишет, что его рыночная стоимость составляет 85 миллионов евро.

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