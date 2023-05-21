"Лацио" одержал тяжелую победу в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии римский “Лацио” на выезде обыграл “Удинезе” из Удине со счетом 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил Чиро Иммобиле.

“Лацио”, набрав 68 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. “Удинезе” с 46 очками остался на 12-м месте.

“Удинезе” – “Лацио” - 0:1 (0:0)

Гол: Иммобиле, 61 (с пенальти) - 0:1

“Удинезе”: Сильвестри, Мазина, Перес, Бийол, Удоджи (Зегелар, 71), Перейра, Арслан (Несторовски, 71), Уолас, Ловрич, Самарджич (Товен, 87), Бету (Семеду, 87).

“Лацио”: Проведель, Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Весино, Милинкович-Савич, Ладзари (Марушич, 75), Фелипе Андерсон (Педро, 46), Дзакканьи (Башич, 87), Иммобиле.

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