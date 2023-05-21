"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче Премьер-лиги

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” обыграл “Челси” со счетом 1:0.

Единственный гол на 12-й минуте забил Хулиан Альварес.

“Манчестер Сити”, набрав 88 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. “Челси” с 43 очками остался на 12-м месте.

“Манчестер Сити” – “Челси” - 1:0 (1:0)

Гол: Альварес, 12 - 1:0

“Манчестер Сити”: Ортега, Льюис, Уокер, Лапорт (Родри, 78), Аканджи (Стоунз, 57), Серхио Гомес (де Брюйне, 78), Филлипс, Фоден, Палмер, Марез (Холанд, 74), Альварес.

“Челси”: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Холл (Кулибали, 81), Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Галлахер (Мудрик, 69), Фернандес, Хавертц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69).

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