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Лапорта может вернуть тренера, с которым Барселона выигрывала Лигу чемпионов

Новости футбола Сегодня, 06:06
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Лапорта может вернуть тренера, с которым Барселона выигрывала Лигу чемпионов Лапорта может вернуть тренера, с которым Барселона выигрывала Лигу чемпионов

Грядущий уход Хави из Барселоны порождает различные слухи, даже самые, как кажется на первый взгляд, абсурдные.

RadioMarcaсообщает, что президент Барселоны Жоан Лапорта связывался с бывшим наставником «блаугранас» Франком Райкардом по поводу того, будет ли он заинтересован вернуться в команду.

Нидерландец работал с Барселоной в 2003-2008 годах и вместе с командой дважды триумфовал в чемпионате и Кубке Испании, а в 2006 года выиграл с «блаугранас» Лигу чемпионов.

Отметим, что с января 2013 года Райкард пребывает без работы тренером. Последней его командой была сборная Саудовской Аравии, с которой он работал в 2011-2013 годах.

Ранее с Барселоной связывали наставника Ливерпуля Юргена Клоппа и главного тренера Жироны Мичела.

Также сообщается, что после ухода Хави спортивный директор «блаугранас» Деку сможет провести перезагрузку состава, по итогам которой предполагается выручить как минимум 200 миллионов евро.

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