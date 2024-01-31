Лапорта может вернуть тренера, с которым Барселона выигрывала Лигу чемпионов

Грядущий уход Хави из Барселоны порождает различные слухи, даже самые, как кажется на первый взгляд, абсурдные.

RadioMarcaсообщает, что президент Барселоны Жоан Лапорта связывался с бывшим наставником «блаугранас» Франком Райкардом по поводу того, будет ли он заинтересован вернуться в команду.

Нидерландец работал с Барселоной в 2003-2008 годах и вместе с командой дважды триумфовал в чемпионате и Кубке Испании, а в 2006 года выиграл с «блаугранас» Лигу чемпионов.

Отметим, что с января 2013 года Райкард пребывает без работы тренером. Последней его командой была сборная Саудовской Аравии, с которой он работал в 2011-2013 годах.

Ранее с Барселоной связывали наставника Ливерпуля Юргена Клоппа и главного тренера Жироны Мичела.

Также сообщается, что после ухода Хави спортивный директор «блаугранас» Деку сможет провести перезагрузку состава, по итогам которой предполагается выручить как минимум 200 миллионов евро.