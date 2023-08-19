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"Ланс" перехватил трансферную цель "Челси" и "Арсенала"

Новости футбола Сегодня, 11:00
"Ланс" перехватил трансферную цель "Челси" и "Арсенала" Фото: инстаграм Элье Ваи/Автор неизвестен

Нападающий “Монпелье” и молодежной сборной Франции Элье Ваи перейдет в “Ланс”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 35 миллионов евро. “Кровавые и золотые” опередили в борьбе за форварда “Челси” и “Арсенал”. Также игроком интересовались “Ювентус” и “Милан”.

20-летний Ваи является воспитанником “Монпелье”. Всего он провел за клуб 92 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал девять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В прошлом сезоне Ваи был признан автором лучшего гола чемпионата Франции в сезоне-2022/2023.

Ваи с 2022 играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду семь матчей, забил один гол и получил одну желтую карточку.

Напомним, что в прошлом сезоне “Ланс” занял второе место в чемпионате Франции. Таким образом, клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024. В первом туре нынешнего сезона “Ланс” на выезде потерпел поражение в матче с “Брестом” со счетом 2:3.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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