Кроос высказался о своём будущем в Реале

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос имеет только менее чем полгода по контракту со «сливочными» и ясность в этот вопрос пока не внесена.

Как цитирует немца Фабрицио Романо, он раздумывает, но решения пока не принял:

«Я не знаю, что случится, никакого решения пока не сделал. Просто счастлив видеть, что много людей хотят, чтобы я остался! Я должен также принять решение по поводу возвращения в сборную Германии, но ещё пока не решил. Приму решение в правильный момент, но всегда планировал пойти на пенсию на очень высоком уровне».

Напомним, что Кроос принял решение о завершении карьеры в сборной Германии после чемпионата Европы 2021 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 31 матч за Реал, в которых отметился одним голом и семью ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.