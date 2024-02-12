EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Кроос высказался о своём будущем в Реале

Кроос высказался о своём будущем в Реале

Новости футбола Сегодня, 12:40
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Кроос высказался о своём будущем в Реале Кроос высказался о своём будущем в Реале

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос имеет только менее чем полгода по контракту со «сливочными» и ясность в этот вопрос пока не внесена.

Как цитирует немца Фабрицио Романо, он раздумывает, но решения пока не принял:

«Я не знаю, что случится, никакого решения пока не сделал. Просто счастлив видеть, что много людей хотят, чтобы я остался!

Я должен также принять решение по поводу возвращения в сборную Германии, но ещё пока не решил. Приму решение в правильный момент, но всегда планировал пойти на пенсию на очень высоком уровне».

Напомним, что Кроос принял решение о завершении карьеры в сборной Германии после чемпионата Европы 2021 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 31 матч за Реал, в которых отметился одним голом и семью ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.

Популярные новости
Смотри полное ВИДЕО. Usher’s Apple Music Super Bowl Halftime Show Новости НФЛ Сегодня, 03:35 Смотри полное ВИДЕО. Usher’s Apple Music Super Bowl Halftime Show
Победил рак и стал героем КАН. Алле проделал невероятный путь Новости футбола Сегодня, 02:32 Победил рак и стал героем КАН. Алле проделал невероятный путь
Мойес аут. Реакция фанатов Вест Хэма на унижение в матче против Арсенала Новости футбола Вчера, 12:05 Мойес аут. Реакция фанатов Вест Хэма на унижение в матче против Арсенала
Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фаны высмеяли форварда Баварии после матча с Байером Новости футбола Вчера, 06:47 Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фанаты высмеяли форварда Баварии после матча с Байером
«Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги Новости футбола Вчера, 05:08 «Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги
«Это было чертовски круто». Форвард Катара показал фокус с картой во время празднования гола. ВИДЕО Новости футбола Вчера, 04:37 «Это было чертовски круто». Форвард Катара показал фокус с картой во время празднования гола. ВИДЕО
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:14 Перевернул поднос с едой. Директор Барселоны был очень разъяренным после матча с Гранадой Новости футбола Сегодня, 12:54 Хави может попрощаться с должностью в Барселоне раньше, чем летом Новости футбола Сегодня, 12:40 Кроос высказался о своём будущем в Реале Новости футбола Сегодня, 12:11 Будущее Мойеса в Вест Хэме зависло в воздухе Новости футбола Сегодня, 12:09 Полевой игрок или замена. Как синяя карточка повлияет на удаление голкиперов Новости футбола Сегодня, 11:39 Реал Мадрид попал в ДТП по дороге на матч Лиги Чемпионов Новости футбола Сегодня, 11:30 Спортивный директор Байера уверен в будущем Алонсо Новости баскетбола Сегодня, 10:57 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости футбола Сегодня, 10:33 Барселона думает пригласить на должность тренера бывшего футболиста Реала Новости футбола Сегодня, 10:24 Челси готовиться к распродаже летом. Известно, сколько планируют выручить за игроков
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Вальядолид – Альбасете прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Сент-Этьен – Труа прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Ювентус – Удинезе прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Альмерия – Атлетик прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Кристал Пэлас — Челси прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Влада Ковальчука Футбол Сегодня Арока – Порту прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Милуоки Бакс – Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года Хоккей Сегодня Вегас Голден Найтс — Миннесота Уайлд прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Лос-Анджелес Клипперс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года