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Кроос раскритиковал качество футболок, в которых играет "Реал"

Новости футбола Сегодня, 03:29
Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен

Хавбек “Реала” Тони Кроос разочарован качеством формы, в которой испанская команда выступает по ходу нынешнего сезона.

В частности, футболисту не нравится воротник на футболке.

"В этом сезоне мы вновь играем с воротником. Рубашка поло — это не для игры в футбол.

Такие футболки неудобны, они неприятны. Давайте добавим еще несколько пуговиц и мы будем играть в рубашке", — сказал 33-летний немец.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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