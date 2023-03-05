Кроос раскритиковал качество футболок, в которых играет "Реал"

Хавбек “Реала” Тони Кроос разочарован качеством формы, в которой испанская команда выступает по ходу нынешнего сезона.

В частности, футболисту не нравится воротник на футболке.

"В этом сезоне мы вновь играем с воротником. Рубашка поло — это не для игры в футбол.

Такие футболки неудобны, они неприятны. Давайте добавим еще несколько пуговиц и мы будем играть в рубашке", — сказал 33-летний немец.