Кот-д'Ивуар - Нигерия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки

В четверг, 18 января, начинается второй тур группового этапа Кубка африканских нации. Кот-д'Ивуар встретится против сборной Нигерии. Матч пройдет на стадионе Stade Olympique Alassane Ouattara.

Сборные по-разному начали турнир. Кот-д'Ивуар одержал спокойную и убедительную победу над Гвинея-Бисау со счетом 2:0. Секо Фофана и Жан-Филлип Крассо стали авторами забитых мячей. Нигерия, в свою очередь, довольно неожиданно не смогла переиграть Экваториальную Гвинею. Матч первого тура завершился со счетом 1:1. Нападающий Наполи Виктор Осимхен записал гол в свой актив.

Игра начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени, ниже мы подготовили для вас информацию о часовых поясах в других странах:

Ямускуро, Кот-д'Ивуар - 17:00

Абуджа, Нигерия - 18:00

Трансляторы Кубка африканских наций 2023 отличаются в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в вашей стране.

Грузия - Silk Sport

Израиль - 5Sport

Казахстан - МЕGOGGО

Польша - МЕGOGО

Украина - МЕGOGО

Узбекистан - Setanta Sports 1

Напомним, что мы подготовили новость о расписании и результатах Кубка африканских наций 2023.