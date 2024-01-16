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Кот-д'Ивуар - Нигерия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки

Новости футбола Сегодня, 14:03
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кот-д'Ивуар - Нигерия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки Кот-д'Ивуар - Нигерия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки

В четверг, 18 января, начинается второй тур группового этапа Кубка африканских нации. Кот-д'Ивуар встретится против сборной Нигерии. Матч пройдет на стадионе Stade Olympique Alassane Ouattara.

Сборные по-разному начали турнир. Кот-д'Ивуар одержал спокойную и убедительную победу над Гвинея-Бисау со счетом 2:0. Секо Фофана и Жан-Филлип Крассо стали авторами забитых мячей. Нигерия, в свою очередь, довольно неожиданно не смогла переиграть Экваториальную Гвинею. Матч первого тура завершился со счетом 1:1. Нападающий Наполи Виктор Осимхен записал гол в свой актив.

Игра начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени, ниже мы подготовили для вас информацию о часовых поясах в других странах:

  • Ямускуро, Кот-д'Ивуар - 17:00
  • Абуджа, Нигерия - 18:00

Трансляторы Кубка африканских наций 2023 отличаются в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в вашей стране.

  • Грузия - Silk Sport
  • Израиль - 5Sport
  • Казахстан - МЕGOGGО
  • Польша - МЕGOGО
  • Украина - МЕGOGО
  • Узбекистан - Setanta Sports 1

Напомним, что мы подготовили новость о расписании и результатах Кубка африканских наций 2023.

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Кот-д’Ивуар Нигерия Кубок африканских наций
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