Коламбус - Калгари, Айлендерс - Нью-Джерси. Анонс игрового дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ночью с пятницы на субботу запланировано проведение двух матчей.

Коламбус - Калгари

Коламбус на данный момент чередует поражения и победы. В первом матче нового сезона они уступили Филадельфии 2:4, затем победили Рейнджерс 5:3 и в последнем матче проиграли Детройту 0:4. Калгари, с другой стороны, победил в открытие сезона Виннипег 5:3, однако последовали два поражения от Питтсбурга 2:5 и Вашингтона 2:3 (по булитам). В последнем матче "Огоньки" одержали победу над Баффало 3:4.

Этот матч начнется в 1:00 по центрально европейскому времени.

Айлендерс - Нью-Джерси

"Айлендерс" на данный момент провел только два матча и оба выиграл. Сначала они обошли Баффало 3:2, а затем минимально одержали победу над Аризоной 1:0. "Нью-Джерси" в первых трех матчах выиграл только один раз, обыграв Детройт 4:3. Следующие два матча закончились поражением с одинаковым счетом 3:4, одно из которых в серии булитов против Аризоны, а второе в регулярное время от Флориды.

Матч начнется в 1:30 по центрально европейскому времени.

Напомним, что Вегас повторил рекорд для действующих обладателей Кубка Стэнли.