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Вегас повторил рекорд для действующих обладателей Кубка Стэнли

Новости футбола Сегодня, 16:40
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Вегас повторил рекорд для действующих обладателей Кубка Стэнли Вегас повторил рекорд для действующих обладателей Кубка Стэнли

«Вегас» выиграл выездной матч у «Виннипег Джетс» (5:3) в рамках регулярного сезона НХЛ. Для «Голден Найтс» эта победа стала пятой подряд со старта сезона. Вегас набрал максимальное количество очков - 10 из 10. И только одну одну победу «Голден Найтс» одержали за пределами основного времени.

Пять побед подряд со старта сезона - это повторение рекорда для действующих обладателей Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт НХЛ. Ранее таких же показателей добивались оригинальные «Оттава Сенаторс» в сезоне-1920/1921 и «Эдмонтон Ойлерс» в сезоне-1985/1986.

Напомним, что «Вегас Голден Найтс» выиграли Кубок Стэнли в шестом сезоне в НХЛ. До того лучшим достижением команды был выход в финал в 2018 году. На пути к Кубку Стэнли «Вегас» в минувшем плей-офф прошел «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2), «Даллас» (4-2), а в финале переиграл «Флориду» (4-1).

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