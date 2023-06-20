Клубы из Саудовской Аравии нацелились на форварда сборной Нидерландов

Клубы из Саудовской Аравии продолжают совершать попытки пригласить в местный чемпионат звезд мирового футбола.

На этот раз на радарах местных клубов оказался форвард амстердамского "Аякса" Стевен Бергвейн.

Как пишет издание FCUpdate, футболист сборной Нидерландов пока не получал официальное предложение, но это состоится в ближайшее время.

В 45 матчах минувшего сезона форвард забил 16 голов и сделал шесть ассистов.