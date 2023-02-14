Клубы АПЛ нацелились на бельгийского вундеркинда Вермерена

Хавбек “Антверпена” Артур Вермерен заинтересовал клубы из Англии.

Молодого таланта в своих рядах хотят видеть “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл”.

Как пишет Daily Mail, в бельгийском клубе понимают, что у 18-летнего футболиста большое будущее в сборной Бельгии и за копейки продавать его не станут.

В этом сезоне вундеркинд сыграл в 23 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом. С