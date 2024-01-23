Клубы АПЛ нацелены на подписание ганского форварда

Несколько клубов АПЛ ведут борьбу за то, чтобы заполучить форварда датского Норшеланнда Ибрагима Усмана.

Как сообщает Бен Джейкобс, 19-летнего ганца хотят подписать Брайтон и Кристал Пэлас, но самым настойчивым ныне является Вест Хэм, хотя «молотобойцы» пока что не сделали официального предложения. Норшелланд рассчитывает получить за Усмана как минимум 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне ганец сыграл 29 матчей, в которых он отметился четырьмя голами и пятью ассистами.Transfermarktоценивает игрока в полтора миллиона евро.

Вест Хэм ныне является чуть ли не одним из самых активных клубов АПЛ на трансферном рынке. Ранее стало известно, что «молотобойцы» ведут переговоры по поводу полузащитника Манчестер Сити Кальвина Филлипса, а ранее они получили отказ по поводу перехода Джона Дюрана.