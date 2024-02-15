Клуб Серии А обеспокоен состоянием главной звезды африканского футбола

Лучший бомбардир Наполи Виктор Осимхен вернулся в расположение своей команды после Кубка африканских наций-2023. Однако, как сообщает Diario Sport, в клубе обеспокоены его состоянием.

По информации СМИ, Осимхен приехал уставшим физически и подавленным морально после поражения в финале от Кот-д'Ивуара (1:2). В связи с этим в Наполи не уверенны, сможет ли нигерийский нападающий сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, который состоится 21 февраля.

На КАН-2023 Осимхен выходил в стартовом составе во всех 7 матчах, но сумел забить лишь 1 гол. По итогам турнира наибольшую звезду сборной Нигерии не включили в символическую сборную.

За Наполи на счету 25-летнего форварда 7 голов в 13 матчах сезона Серии А.

В субботу, 17 февраля, Наполи сыграет матч 25-го тура против Дженоа. На данный момент действующие чемпионы Италии занимают лишь девятое место.