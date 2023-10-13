Клуб нужно продать. Бекхэм нашел причину проблем Манчестер Юнайтед
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм считает, что сейчас идеальное время для того, чтобы сменить руководство клуба.
По словам англичанина, ему не безразлична судьба родной команды.
"Я и ранее высказывался о текущей ситуации в клубе. Это уже длится несколько лет. Когда я был молодым и играл за "Манчестер Юнайтед", в команде царила большая стабильность. Один и тот же менеджер Фергюсон, те же владельцы. Очевидно, что "Манчестер Юнайтед" всегда будет одним из самых крупных клубов в мире.
Сейчас нам важно вернуть стабильность для болельщиков, игроков, тренерского штаба и менеджера, так как в настоящий момент ее не хватает, и нам нужно вернуться к разговорам о выступлениях на поле", - сказал он.
Также Бекхэм добавил, что группа новых владельцев поможет вернуть всё в прежнее состояние.
"Это должно происходить. Я не говорю, что нынешние владельцы делают плохую работу, так как мы все еще достигаем успехов на поле и вне его, но на мой взгляд, сейчас самое время для смены ответственного лица", - сказал Бекхэм в интервью NBC.