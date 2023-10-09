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Бекхэм может стать послом Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 17:08
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бекхэм может стать послом Манчестер Юнайтед Фото: https://www.instagram.com/davidbeckham/

Дэвид Бекхэм может стать послом Манчестер Юнайтед, если его приобретет шейх Джассим, сообщает Daily Mail.

Планируется, что легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед будет выступать в роли посланника клуба и будет представлять его интересы в различных проектах и событиях, включая сотрудничество с партнерами и спонсоров. Бывший капитан сборной Англии – одна из нескольких легенд «МЮ», которых катарец хочет пригласить на подобные должности.

Если эта информация подтвердится, то Дэвид Бекхэм снова будет связан с Манчестер Юнайтед, но уже в роли посланника клуба.

Бекхэм провел значительную часть своей футбольной карьеры в Манчестер Юнайтед, где играл с 1992 по 2003 год, где выстроил свою славу как один из самых выдающихся футболистов своего поколения. За Манчестер Юнайтед Бекхэм выиграл многочисленные трофеи, включая Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Он также был членом сборной Англии и играл на четырех Всемирных чемпионатах.

Также, в 2014 году MLS объявила, что Дэвид Бекхэм использовал опцион своего контракта с лигой, подписанного в 2007 году, позволявшего ему приобрести новую франшизу лиги по заниженной стоимости 25 млн долларов. 5 сентября 2018 года было официально представлено название – «Интер Майами» – и логотип клуба

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