Клуб Ла Лиги заинтересован в приглашении Рауля

Вильяреал заинтересован в приглашении на пост менеджера Рауля, сообщает Athletic.

Стало известно, что клуб Ла Лиги заинтересовался кандидатурой главного менеджера Кастилии. Вильяреал хочет, чтобы Рауль возглавил команду. В Мадриде знают об интересе Вильяреала к их менеджеру. Они ранее отклонили предложения от Лидса, Айнтрахта и Эспаньолы.

46-летний испанец хорошо чувствует себя в Мадриде. Ему нравится город и работа в клубе, однако его манит возможность поработать в Ла Лиге. Кроме того, у Рауля тесные связи с президентом Вильяреала.

Напомним, что на прошлой неделе Виляреал уволил главного менеджера Кике Сетьена после трех поражений в четырех стартовых турах испанской Ла Лиги. Напомним, что Сетьен возглавил "Вильярреал" в октябре прошлого года. По результатам сезона-2022/23 команда заняла 5-е место в чемпионате Испании и вышла в Лигу Европы.

Рауль является легендой Реала Мадрида. Он провел 550 матчей в футболке этой команды и забил 228 голов. В 2019 году объявили, что с сезона 2019/20 он станет главным менеджером резервной команды «Реала» — Кастильи.