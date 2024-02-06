Клуб АПЛ может отправить тренера в отставку уже по ходу сезона

14 место в турнирной таблице, вылет из Кубка Англии. Сезон у Кристал Пэлас идет не лучшим образом, и клубные боссы уже нашли виновного в сложившейся ситуации.

По сообщениюCaughtOffside, Кристал Пэлас готовится к отставке главного тренера Роя Ходжсона уже по ходу сезона, несмотря на то, что сам 76-летний специалист сам готовился покинуть команду по окончанию сезона, когда истечёт его контракт.

Сменить Ходжсона может 44-летний специалист Стив Купер, который после отставки с Ноттингем Форрест в декабре минувшего года пребывает без работы.

76-летний тренер пребывает на тренерской работе почти 50 лет. Его первым клубом был шведский Хальмстад в 1976-1980 годах, а в 2012-2016 годах он возглавлял сборную Англии.

Ранее мы сообщали о том, что Кристал Пэлас может попрощаться с вингером Майклом Олисе, которым интересуется Манчестер Юнайтед.