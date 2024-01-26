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Клопп покидает Ливерпуль, Филлипс перешел в Вест Хэм. Трансферный дайджест за 26 января

Новости футбола Сегодня, 16:59
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Клопп покидает Ливерпуль, Филлипс перешел в Вест Хэм. Трансферный дайджест за 26 января Клопп покидает Ливерпуль, Филлипс перешел в Вест Хэм. Трансферный дайджест за 26 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ впятницу, 26 января.

Клопп покидает Ливерпуль

Как гром среди ясного неба прозвучала информация о том, что Юрген Клопп покинет Ливерпуль по окончанию сезона. Немец объяснил своё решение упадком сил.

Зидан отказал сборной Алжира

Алжир является не чужой страной для экс-тренера Реала Зинедина Зидана, ведь там родились его родители. Несмотря на это, француз отверг предложение местной федерации о работе с национальной командой, мечтая о работе с французской сборной.

Шахтёр подписал Марлона Гомеса

Донецкий Шахтёр оформил второй трансфер в зимнее трансферное окно. После флангового полузащитника Палмейраса Кевина дончане огласили о переходе центрального полузащитника Васко да Гама Марлона Гомеса.

Моуриньо в Наполи не будет

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис опроверг заявления СМИ о том, что он проводил разговоры с Жозе Моуриньо поповоду возможного трудоустройства португальца в неаполитанском клубе. Более того, Де Лаурентис верит, что «особенный» не будет работать в Италии.

Дендонкер продолжит сезон в Наполи

А вот кого мы в Неаполе точно увидим, так это полузащитника Астон Виллы и сборной Бельгии Леандера Дендонкера, который присоединился к неаполитанцам на правах аренды до конца сезона.

Филлипс перешел в Вест Хэм

Одна из главных трансферных саг зимнего окна таки обрела свой конец. Полузащитник Манчестер Сити Кальвин Филлипс до конца сезона будет выступать за Вест Хэм.

Атлетико подписал Вермеерена

Мадридский Атлетико огласил о подписании контракта с полузащитником Антверпена Артура Вермеерена. 18-летний бельгиец подписал контракт с «матрасниками» до лета 2030 года.

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