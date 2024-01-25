ПСЖ и Манчестер Сити купили талантов, Бавария нашла защитника в Турции. Дайджест за 25 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ в четверг, 25 января.

Бавария ведет переговоры о покупке защитника Галатасарая

Французский правый защитник Галатасарая Саша Боэ может стать игроком мюнхенской Баварии. Представители мюнхенского клуба находятся в Стамбуле, где проводят переговоры с турецким клубом. Первоначальное предложение чемпионов Германии составило 15 миллионов евро с различными бонусами.

ПСЖ объявил о трансфере бразильского таланта

Центральный полузащитник Габриэль Москардо официально сменил Коринтианс на ПСЖ.

Трансфер молодого бразильца обошелся ПСЖ в 20 миллионов евро, а еще 2 Коринтианс может получить в качестве бонусов. Футболист подписал с чемпионами Франции контракт до лета 2028 года.

Манчестер Сити подписал Эчеверри

Манчестер Сити объявил о подписании 18-летнего полузащитника Ривер Плейта Клаудио Эчеверри. Аргентинец подписал с «горожанами» контракт до июня 2028 года, но к действующему чемпиону Англии он присоединится только в январе 2025 года. До этого времени он будет оставаться у себя на Родине.

В Манчестер Юнайтед намечается чистка состава

Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф намерен избавиться от множества ненужных игроков в составе «красных дьяволов». Команду могут покинуть Мейсон Гринвуд, Скотт Мактоминей, Ганнибал Меджбри и Альваро Фернандес.

Жером Боатенг подпишет контракт с аутсайдером Серии А

Чемпиона мира 2014 года Жером Боатенг призван усилить защиту Салернитаны и помочь команде сохранить прописку в Серии А. Над его подписанием ныне ведется работа, но экс-центрбек Баварии прибудет в Салерно, как только команда попрощается с Маттео Ловато.

Челси раздумывает над трансфером форварда Астон Виллы

Нападающий Астон Виллы Джон Дюран может этой зимой перейти в Челси. По информации The Telegraph, лондонский клуб изучает вариант с трансфером колумбийца, но окончательного решения еще не принято.

Неманья Матич перейдет в Лион

Олимпик Лион достиг договоренности про переход полузащитника Ренна Неманьи Матича. Как сообщает Фабрицио Романо, серб подпишет со своим новым клубом контракт до лета 2026 года. Ныне осталось оформить соответствующие документы и подписать их.