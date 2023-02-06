Киевское "Динамо" со скромным счетом победило в товарищеском матче

Киевское “Динамо” в товарищеском матче обыграло “Шкендию” из Северной Македонии со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Джастин Лонвейк.

“Динамо” Киев, Украина – “Шкендия” Северная Македония - 1:0 (1:0)

Гол: Лонвейк, 45 - 1:0

“Динамо” Киев (1 тайм): Нещерет – Дубинчак, Боль, Дячук, Караваев – Андриевский, Гармаш, Лонвейк – Кабаев, Пономаренко, Пашко.

“Динамо” Киев (2 тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Бурда, Малыш – Василець, Сидорчук, Царенко – Волошин, Горбач, Бенито.

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