"Челси" сделал невероятное предложение Зидану

Лондонский “Челси” хочет пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера, сообщил журналист Эдуардо Инда на канале El Chiringuito.

По сведениям источника, английский клуб предложил французскому специалисту 50 миллионов евро в год. Если Зидан согласится, то он станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

В данный момент “Челси” под руководством Грэма Поттера занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 1/8 финала Лиги чемпионов “аристократы” сыграют с дортмундской “Боруссией”.

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