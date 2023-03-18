Киевское "Динамо" проиграло в важном матче УПЛ

В субботу, 18 февраля, прошел матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское “Динамо” принимало на своем поле “Зарю”.

Встреча завершилась минимальной победой гостей 1:0.

Единственный гол под занавес матча забил Эдуардо Герреро.

После 18 сыгранных матчей киевляне остались на 4-м месте с 33-мя баллами, “Заря” же набрала 37 очков и идет третьей.