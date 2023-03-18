Киевское "Динамо" проиграло в важном матче УПЛ
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Динамо
В субботу, 18 февраля, прошел матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское “Динамо” принимало на своем поле “Зарю”.
Встреча завершилась минимальной победой гостей 1:0.
Единственный гол под занавес матча забил Эдуардо Герреро.
После 18 сыгранных матчей киевляне остались на 4-м месте с 33-мя баллами, “Заря” же набрала 37 очков и идет третьей.
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